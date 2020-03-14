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محافظ بورسعيد: حملات مكثفة على مراكز الدروس الخصوصية وخطوط ساخنة للإبلاغ عنها

السبت 14/مارس/2020 - 09:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد عزام
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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن تخصيص خطوط ساخنة للابلاغ الفوري عن اي مراكز للدروس الخصوصية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها بكل حزم وقوة.
 
وأضاف المحافظ أنه سيكون هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لشن حملات لغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية لاسيما بعد قرار السيد رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين تبدأ من غدًا الأحد. 

وناشد المحافظ أولياء الامور الحفاظ علي صحة ابنائهم وعدم التعامل مع سناتر الدروس الخصوصية، وأن يتم الاعتماد علي النفس بالمراجعة في المنازل ومراعاة قواعد الحفاظ علي الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية. 

وخصصت محافظة بورسعيد الارقام التالية للابلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية:
مكتب محافظ بورسعيد: 3224656
نائب المحافظ 3254654
السكرتير العام 3224616
السكرتير المساعد 3222934
غرفه العمليات 3222945


وفي سياق مختلف، أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة، 14 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، رغم سوء الأحوال الجوية.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


كانت الأجهزة التنفيذية بمختلف الأحياء، قد واصلت جهودها على مدار ٢٤ ساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسحب تراكمات المياه.

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية لسرعة التعامل مع تراكمات المياه وتيسير حركة المواصلات والمواطنين.

كما تم الدفع بجميع سيارات كسح وشفط المياة وكذلك جهود الحماية المدنية نظرا للامطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة علي مدار اليوم للمرة الاولي بهذه الكميات.
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الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات بورسعيد اللواء عادل الغضبان

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