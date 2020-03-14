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الصين تعتزم مساعدة تونس بإرسال إمدادات طبية لمقاومة 'الكورونا'
السبت 14/مارس/2020 - 09:25 م
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مروى الجلاصي
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نشرت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم السبت 14 مارس 2020، بلاغاً عبرت من خلاله عن امتنانها لجمهورية الصين الشعبية، لمبادرتها بتخصيص إمدادات طبية ومستلزمات صحية، للمساعدة على مكافحة فيروس كورونا وتعزيز التدابير الوقائية لتفادي انتشاره.
كما دعت رئاسة الجمهورية جميع المواطنين، إلى الالتزام بالتعليمات الطبية والصحية، للمساعدة على الإسراع بالتغلب على هذا الفيروس ومنع انتشاره.
ويذكر بأن جمهورية الصين الشعبية، كانت قد أعلنت اعتزامها إرسال كمامات ومواد معقمة ومطهرة، تعزيزا للخطوات التي اتخذتها تونس لمكافحة العدوى والوقاية من تفشي فيروس كورونا.
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