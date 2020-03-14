رئيس جامعة كفرالشيخ يكشف لـ "الفجر" مصير المناهج الدراسية

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، إنه سيتم إستغلال توقف الدراسة لمدة أسبوعين بالجامعة، لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم التي بدأتها الجامعة منذ الإثنين الماضي، لمواجهة الفيروسات وخاصة فيروس "كورونا"، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.



وكشف رئيس جامعة كفرالشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه سيتم استكمال تدريس المناهج الدراسية عن طريق موقع الجامعة الإليكتروني، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب، لافتا أنه بعد عودة الدراسة سيتم التواصل مع الطلاب أيضا لتوضيح مايريدونه من المنهج لكي يستطيعوا أن يستوعبوا في سهولة ويسر.



وناشد رئيس الجامعة، الطلاب بإلتزام منازلهم والإهتمام بنظافتهم الشخصية، وعدم الخروج إلا للضرورة،حفاظا على صحتهم وكإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا.





يذكر أن محافظ كفرالشيخ، قد وجه اليوم السبت، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، بناءً علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد استعرض الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة فيروس " كورونا "، تنفيذًا للتوجيهات التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، ووضع تقريرًا حول الجهود والاجراءات التي قامت بها للتعامل مع أي مستجدات تتعلق بفيروس "كورونا".



وأكد محافظ كفرالشيخ، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس " كورونا " والحد من انتشاره، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، وإجراء الفحص الطبي، وذلك بتشكيل فرق مواجهة كورونا بالمستشفيات وعددها 17 مستشفى علي أن يتكون الفريق من 5 أعضاء وهم " مسئول الترصد، مسئول مكافحة العدوى، مدير العيادات، مدير الاستقبال، مدير عيادة الأمراض التنفسية "، وتحديد أسماء وأرقام جميع الفرق وتبليغها للمديرية خلال 24 ساعة.



وكذلك تدريب فرق مواجهة كورونا الخاصة بمستشفيات الإحالة، وارسال إشارة عاجلة إلي جميع المستشفيات لسرعة إنشاء عيادة أمراض صدرية تتكون من " طبيب صدر، طبيب أطفال "، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين لأسلوب الوقاية من المرض وتوزيعها في الأماكن المزدحمة، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية.



كما أكد محافظ كفرالشيخ، بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان بجميع مدارس المحافظة، وتواجد الزائرة الصحية علي مستوي المدارس، ورفع درجات الوقاية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

