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رسميًا.. الأهلي يعلق كافة الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 09:28 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توقف النشاط الرياضي داخل النادي لحين إشعار آخر بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ويأتي قرار مجلس الإدارة، كإجراء احترازي للوقاية التي تضمن الحفاظ على كافة جميع الأجهزة واللاعبين لحين إشعار آخر.

كما دعا النادي لعقد اجتماع بقاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة، يوم الأحد 15 مارس الجاري، لمناقشة تطورات الأزمة التي تمر على الجميع.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن توقف النشاط وتعليقه لمدة أسبوعين مقبلين، بناءً على توصية من وزارة الصحة العالمية والمصرية، واجتماع رؤوساء الوزارات المختلفة والتي علقت كافة الأنشطة للحد من انتشار المرض.

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