Advertisements
Advertisements
Advertisements

المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 09:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلنت السطات المغربية، مساء اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن قرر المغرب تعليق الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال حتى إشعار آخر؛ منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قرار بتعليق الرحلات الجوية إلى كل من إسبانيا وفرنسا والجزائر.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان، السبت، أن القرار تم اتخاذه في إطار تشاوري بعد إبلاغ البلدان المعنية مباشرة ومسبقا بهذه الإجراءات، مشيرة إلى أن السلطات المغربية تواصل تتبع الوضع في مختلف الدول واتخاذ الإجراءات الضرورية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية والبحرية لحين تجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية.

وكانت المملكة المغربية قد اتخذت مجموعة قرارات في سياق مكافحة انتشار فيروس كورونا، ومنها تعليق الرحلات البحرية والجوية من وإلى إسبانيا، كما علقت الرحلات الجوية إلى الجزائر وفرنسا، وتقرر تعليق الدراسة في جميع أقسام ومستويات التعليم بالبلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا كورونا تعليق الدراسه تعليق اليو المغرب الرحلات

أخبار تهمك

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ نصف ساعة

تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بعد تعليق الدراسة

منذ أقل من ساعتين

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ ساعتين

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ 38 دقيقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ حوالي 3 ساعات

هل سيتم تأجيل الدراسة مرة أخرى؟.. "الوزراء" يجيب (فيديو)

منذ 39 دقيقة

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص للفجر الفني | بعد تأجيل الدراسة.. عمر كمال يهدي أغنية جديدة للسيسي

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

"كورونا" يتسبب في تعليق رحلات الخطوط الملكية المغربية إلى الصين

إثيوبيا.. الخطوط الجوية تعلن رفض تعليق رحلاتها للصين

مصر للطيران تُعلق رحلاتها من وإلى الصين

"إير فرانس" تعلق رحلاتها إلى الصين حتى 15 مارس المقبل بسبب كورونا

لبنان يخفض الرحلات الجوية من وإلى البلدان المصابة بفيروس كورونا

عاجل.. فنان يدخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:16 م

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

09:09 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

07:38 م

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status