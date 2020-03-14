المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة بسبب كورونا

ويذكر أن قرر المغرب تعليق الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال حتى إشعار آخر؛ منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قرار بتعليق الرحلات الجوية إلى كل من إسبانيا وفرنسا والجزائر.





وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان، السبت، أن القرار تم اتخاذه في إطار تشاوري بعد إبلاغ البلدان المعنية مباشرة ومسبقا بهذه الإجراءات، مشيرة إلى أن السلطات المغربية تواصل تتبع الوضع في مختلف الدول واتخاذ الإجراءات الضرورية.





وأوضحت الوزارة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية والبحرية لحين تجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية.





وكانت المملكة المغربية قد اتخذت مجموعة قرارات في سياق مكافحة انتشار فيروس كورونا، ومنها تعليق الرحلات البحرية والجوية من وإلى إسبانيا، كما علقت الرحلات الجوية إلى الجزائر وفرنسا، وتقرر تعليق الدراسة في جميع أقسام ومستويات التعليم بالبلاد.