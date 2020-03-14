"الشؤون البلدية والقروية" تأمر بإيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة





أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، مساء اليوم السبت، قرارًا إلى جميع الأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وينص القرار على "متابعة إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما فيها استقبال العزاء وإقامة حفلات الزواج والأفراح وما في حُكمهما، بجميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، وإلزام ملاك هذه المنشآت بالتقيّد بذلك، وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 15/3/2020م.





هذا وجاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والحدّ من مخاطر انتشاره، وضمان حماية وسلامة فئات المجتمع كافة، واستجابةً لتعليمات السلطات الصحية بشأن التصدّي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة.





وشددت وزارة الشؤون على "تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية؛ لمنع تفشي الفيروس، والمتعلقة بالتعقيم والتهوية في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها"، ووجهت بإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً.





كما شددت على تكثيف أعمال نظافة المدن، من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول ومن ثم تعقيمها، وتَقيُّد ‏عمال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، ولبس القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة.، مؤكدة على أهمية تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، من خلال التطهير والتعقيم ‏اليومي للحدائق والمتنزّهات والأسواق ودورات المياه والأماكن العامة كافة.‏





وأطلقت الوزارة حملة لتوعية منسوبي القطاع البلدي حول فيروس كورونا، وطرق انتقاله والوقاية منه والحدّ من انتشاره.



