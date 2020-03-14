يوفنتوس يصرف النظر عن نجم باير ليفركوزن

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس قرر الخروج من السباق مع كلا من بايرن ميونخ وبرشلونة في الصيف المقبل على ضم أحد أبرز النجوم الواعدين في أوروبا على الرغم من اهتمامه الكبير به.





وأوضح الموقع الإيطالي أن النجم الواعد هو الألماني كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني البالغ من العمر 20 عامًا والذي أصبح مطمعًا لبعض كبار أندية القارة العجوز خاصة العملاقين الكتالوني والبافاري.





وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس لن يسعى بجدية لضم النجم الألماني على الرغم من أنه كان يتابعه باهتمام كبير، حيث حظي بالإشادة من جانب ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قبل خمسة أشهر.





وأوضح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس سيمتنع عن خوض السباق على هافيرتز وذلك بسبب تقدير ليفركوزن لقيمته بأكثر من 80 مليون يورو وهو رقم لن تستطيع إدارة السيدة العجوز دفعه.





وكشف الموقع الإيطالي أن يوفنتوس لن يتمكن حامل من التفاوض من أجل تقليل المبلغ المطلوب في ظل رغبة أكثر من نادٍ كبير في ضم النجم الألماني.