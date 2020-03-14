الحبس 5 سنوات.. عقوبة مروجي الأخبار الكاذبة عن كورونا (فيديو)



في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.



وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.



وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.



وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن فيروس كورونا "كوفيد- 19" يمثل خطرا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن سرعة أنتشاره هي ما تقلق العالم.ووجه"سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، نصائح للمواطنين قائلًا إنه في حالة الإصابة بالإنفلوزنزا العادية لابد من الامتناع عن الذهاب للعمل والعرض على الطبيب.وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لا نستمع للسوشيال ميديا في اتخاذ القرارات ولكن وفقا لمعلومات صحيحة"، لافًتا إلى أن الحبس 5 سنوات عقوبة رادعة لمروجي الشائعات، مؤكدا أنه تم القبض على العديد من مروجي الشائعات الفترة الماضية.يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.