ترامب: سررت بمعرفة أن زوجة رئيس الوزراء الكندي بصحة جيدة

ويذكر أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في وقت متأخر الخميس، أن نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضعت له زوجته جاءت إيجابية.









وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "صوفي غريغوار ترودو خضعت لفحص كوفيد-19 اليوم. الاختبار جاء إيجابيا".





وقال المكتب في بيان على تويتر إن رئيس الوزراء بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض الإصابة.





وأضاف البيان أن زوجة ترودو ستخضع إلى العزل الصحي في الوقت الحالي، بينما سيبقى رئيس الوزراء في عزل ذاتي لمدة 14 يوما.





وكان رئيس الوزراء الكندي وزوجته قد خضعا، للعزل المنزلي بعد أن أصيبت صوفي بأعراض تشبه الإنفلونزا، وذلك قبل أن يجرى لها اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد.





وأعلن بيان رسمي من مكتب جاستن ترودو، الخميس، أن "نصيحة الطبيب لرئيس الوزراء هي مواصلة أنشطته اليومية، مع مراقبة نفسه، نظرا لعدم ظهور أي أعراض عليه. ومع ذلك، وزيادة في الحذر، اختار رئيس الوزراء الانعزال والعمل من المنزل حتى ظهور نتائج صوفي".