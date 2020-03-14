خبير اقتصادي: موجة الطقس السيئ أظهرت شهامة المصريين

أشاد الدكتور إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، بجهود الدولة المصرية وتكاتفها في التقليل من أضرار الطقس السيئ الذي شهدته مصر خلال اليومين الماضيين، حيث ذكر أن مصر شهدت يومين من الطقس السيئ اثبت المصريين فيهم مدى ترابطهم وقوتهم في مواجهة أي أزمة، وظهرت شهامة ونبل المصريين في الكثير من المواقف.



وأضاف "الشواربي"، خلال برنامج "حوار واستثمار"، أن الحكومة المصرية نجحت في الاستعداد الجيد لمواجهة موجة الطقس السيئ، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المصريين حكومة وشعبا أثبتوا على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.



وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة أدارت بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية، مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا، مسترجعًا تصريحات السيسي عبر تويتر والذي قال: "لا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح إننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء.. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".



وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.