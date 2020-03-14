خاص.. الأهلي: ندرس تعليق كافة الأنشطة الرياضية





قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأحمر يدرس جيدًا تعليق كافة الأنشطة الرياضية في الفترة المقبلة..

مرجان أضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" بأن هناك اجتماعًا للجنة التخطيط مع الإدارة الفنية وكافة القطاعات داخل النادي لدراسة تعليق الأنشطة.

وتابع مرجان بأن الأهلي يسعى لتطبيق خطة الدولة في الإجراءات الاحترازية للحد من خطوة انتشار فيروس "كورونا".

وواصل المدير التنفيذي للنادي الأحمر بأن الأهلي سيبحث أيضًا طرق الحماية من هذا الفيروس وتوعية أعضاءه في الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قد أعلن اليوم تعليق كافة نشاطات كرة القدم لمدة أسبوعين.