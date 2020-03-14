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خالد الجندي: رجال الأمن "نمبر وان" في التعامل مع أزمة السيول (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 09:19 م
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بوابة الفجر
كساب احمد
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية، إن كل مسؤول في مصر يستحق وسام الاحترام على وقفته بشكل رجولي في الأزمة المناخية التي تعرضت لها البلاد، مشيرًا إلى أن الأجهزة في الدولة ابتداء من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى أصغر عامل قاموا بالعمل لكل جهد لمواجهة أزمة الطقس.

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أنه عندما نزل إلى الشارع وجد رجال الأمن والعمال في الشارع يعملون بشكل متواصل لتصريف المياه وتحريك الشارع، معقبًا: "تحية لكل رجل أمن تحمل صعوبة الأوضاع في البرد والمطر والثلج، شيء لا يتخيله عقل".

ولفت إلى أن كل رجل أمن، وعامل عمل على مواجهة أزمة الطقس هو بالفعل "نمبر وان"، معقبًا: "كلنا بفضل الله راضيين عل الخدمة المقدمة لينا، في مواجهة أزمة الطقس، الخدمة كانت فوق الممتازة".

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الأحد - الاثنين - الثلاثاء)، على مختلف أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

وتنتشر الشيورة الكثيفة صباحًا تصل حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون عادية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على مختلف الأنحاء.
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الكلمات المفتاحية

خالد الجندي الرصاد الجوية الارصاد جوية

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