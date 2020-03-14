موافقة جماعية ورفع حالة الطوارىء.. موقف أندية الدوري من إيقاف الأنشطة





أعلنت اندية الدوري الممتاز حالة الطواريء واستقبلوا قرار ايقاف الانشطة الرياضية في مصر برمونة كبيرة.



واكد رئيس نادي انبي ان القرار التي اتخذته الدولة في مصلحة المواطن، مشيراً بان هناك اجتماع بينه وبين الجهاز الفني لوضع خارطة الطريق للفترة المقبلة.



فيما قال مصدر من داخل وادي دجلة، ان تأجيل المباريات قرار موفق وصائب مشيرا بأن هناك اجتماع سوف يحدد برنامج الفريق خلال الاسبوعين المقبلين.



واكد مصدر من داخل أسوان ان ايقاف الانشطة الرياضية في مصلحة الجميع، مشيرا بأن هناك ارياحية كبيرة في تقبل قرارات الدولة طالما تصب في مصلحة المواطن.



ورفع فرج عامر رئيس نادي سموحة حالة الطوارىء مشيرا بأن هناك بعض الخطوات الوقائية التي سوف يخضع لها الجميع داخل النادي السكندري بداية من الغد.





هذا و أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بيان رسمي، بشأن تعليق النشاط الرياضي فى مصر.



وجاء البيان كالأتي :



بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس

