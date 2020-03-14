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ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن
السبت 14/مارس/2020 - 09:09 م
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أحمد عصام
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تعرض اللاعب البرازيلي
السابق رونالدينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق لصدمة كبيرة خلال الأيام الماضية
بعد قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في الفريق.
وكانت قد أشارت
تقارير صحفية إسبانية إلى أن ميسي سوف يتكفل بالغرامة المالية في ازمة سجنه الأخيرة
في باراجواي بعد تزوير جواز سفر له ولاخيه.
وأشارت تقارير
إسبانية حسب السبورت، إن بيئة ليو ميسي تنفي خبر تكفل ميسي بـ4 مليون يورو من اجل خروج
رونالدينهو.
وأكدت الصحيفة
أن ليونيل ميسي مستاء جداً من هذه الأخبار الغير صحيحة، ولا يعرف الهدف من هذة الاخبار
المنتشرة في الفترة الأخيرة.
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