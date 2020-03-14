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سموحة يعلن حالة الطواريء بسبب فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 09:09 م
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن بعض القرارات الوقائية التي سينفذها بداية من الغد للوقاية من فيروس كورونا.

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية فيس بوك :اغلاق جميع الاماكن المغلقة في النادي ، اغلاق المطاعم وصالات الچيم والجمباز وحمامات السباحة والساونا وما شابه والتصريح بالاكل في الاماكن المفتوحة فقط ، النادي سوف يلغي البصمة اليدوية واحلالها ببصمة العين والبدء في قياس حرارة جميع العاملين في النادي بدءا من الغد ،منع الصلاة داخل مساجد النادي والاكتفاء بالصلاة في الحرم الخارجي امام المساجد

هذا و أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بيان رسمي، بشأن تعليق النشاط الرياضي فى مصر.

وجاء البيان كالأتي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس
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