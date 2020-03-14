خاص.. عبد الحفيظ: جلسة مع فايلر للترتيب للمرحلة المقبلة بعد تعليق نشاط كرة القدم

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيعقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر للترتيب للمرحلة المقبلة بعد تعليق تشاط كرة القدم في مصر.

عبد الحفيظ أضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" بأنه سيرتب مع المدرب السويسري البرنامج التدريبي للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الفريق لن يكون مرتبطًا بأي مباريات رسمية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم تعليق نشاط كرة القدم في مصر اعتبارا من بعد غد الاثنين الموافق ١٦ مارس الجاري.