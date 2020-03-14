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وداعا كورونا.. هاني الناظر يكشف موعد انتهاء الفيروس (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 09:05 م
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كساب أحمد
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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن معظم الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، تنشط ما بين ديسمبر وفبراير، لافتًا إلى أن الفيروسات لا تنشط في المناطق المنتشر بها درجة الحرارة، ولذلك فيروس كورونا غير منتشر في الدول الأفريقية.

وتابع "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "Dmc" مساء السبت: "أتوقع على أول شهر مايو مش هنسمع عن فيروس كورونا، وهيبقى من حكايات شهر رمضان ".

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".


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الكلمات المفتاحية

هاني الناظر مواجهة فيروس كورونا مستجدات كورونا الخسائر الإقتصادية

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