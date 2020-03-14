Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد قرار التأجيل

السبت 14/مارس/2020 - 08:46 م
Advertisements
نجوم ليفربول ومان سيتي
نجوم ليفربول ومان سيتي
أمل الحلفاوي
Advertisements
أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارًا بإيقاف جميع مباريات "البريميرليج" حتى الرابع من أبريل المقبل، خوفًا من انتشار فيروس كورونا الجديد، أمس الجمعة.

ويستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد قرار تعليق النشاط.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- ليفربول برصيد 82 نقطة
2- مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة
3- ليستر سيتي برصيد 53 نقطة
4- تشيلسي برصيد 48 نقطة
5- مانشستر يونايتد برصيد45 نقطة
6- ولفرهامبتون برصيد 43 نقطة
7- شيفيلد يونايتد 43 نقطة
8- توتنهام برصيد 41 نقطة
9- أرسنال برصيد 40 نقطة
10- بيرنلي برصيد 39 نقطة
11- كريستال بالاس برصيد 39 نقطة
12- ايفرتون برصيد 37 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد برصيد 35 نقطة
14- ساوثمبتون برصيد 34 نقطة
15- بيرايتون برصيد 29 نقطة
16- ويست هام يونايتد برصيد 27 نقطة
17- واتفورد برصيد 27 نقطة
18-بورنموث برصيد 27 نقطة
19- أستون فيلا برصيد 25 نقطة
20- نوريتش سيتي برصيد 21 نقطة
Advertisements

أخبار تهمك

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ ساعة

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ ساعتين

سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

منذ نصف ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

هدرسفيلد يحدد شرطا تعجيزيا لاستمرار رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ ساعتين

لا أثق في الصحة.. برلمانية تناشد السيسي بتبني ملف كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

07:00 م

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

08:22 م

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

07:08 م

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status