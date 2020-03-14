Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 91

السبت 14/مارس/2020 - 08:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلنت فرنسا، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 91 والإصابات إلى 4499.

ويذكر أن سجلت فرنسا، أمس الجمعة، 18 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن 18 وفاة تم تسجيلها بالفيروس في فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 79 حالة.

وأضاف أن هناك 154 شخصا في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس

ويذكر أن أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، تعد أخطر أزمة صحية تشهدها البلاد منذ 100عام.

وأعلن ماكرون في خطاب رسمي حول تفشي فيروس كورونا، إغلاق جميع المدارس والجامعات وكذلك جميع المراكز التعليمية، بدءا من يوم الإثنين، وحتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار الفيروس الذي أدى إلى مقتل 61 شخصًا، وإصابة ما يقرب من 3000 آخرين في فرنسا.

وأشاد خلال خطابه التلفزيوني بـ"هدوء الفرنسيين"، مشددا على أن الأولوية هي "إبطاء انتشار الوباء"، داعيا إلى الوحدة التي تعد سبيلا لمواجهة هذا الفيروس، بحسب صحيفة لوفيجارو.
Advertisements

أخبار تهمك

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ أقل من ساعتين

هدرسفيلد يحدد شرطا تعجيزيا لاستمرار رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ ساعة

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ ساعة و 13 دقيقة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

لا أثق في الصحة.. برلمانية تناشد السيسي بتبني ملف كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ ساعتين

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

07:00 م

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

08:22 م

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

07:08 م

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status