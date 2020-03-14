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لماذا تغيب صفوت الشريف عن توديع مبارك؟!

السبت 14/مارس/2020 - 08:47 م
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صفوت الشريف
صفوت الشريف
العدد الورقي
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كان لافتا للنظر فى جنازة وعزاء الرئيس الراحل مبارك أن رجال الدولة وقت حكمه قد حضروا حتى إن الذى لم يحضر الجنازة حضر العزاء والعكس ورموز حكمه معروفون ومعدودون لذا استغرب الجميع عدم ظهور أحد رموز مبارك وهو صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق، الذي تغيب بسبب مرضه ولم يتمكن من الحضور ولم يحضر أحد من نجليه لوجودهما خارج البلاد ولم يمنع الشريف من الحضور إلا الحالة الصحية شفاه الله وعافاه.
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الكلمات المفتاحية

غياب صفوت الشريف عن عزاء مبارك عزاء مبارك عزاء حسني مبارك صفوت الشريف

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