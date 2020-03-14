حضور حسب الله الكفراوى لعزاء مبارك يثير الكلام

وكما كان ملاحظا عدم حضور وتغيب صفوت الشريف وآل السادات وآل عبدالناصر فقد تندر المصريون بحضور المهندس حسب الله الكفراوى والذى حتى قبل شهرين من وفاة مبارك كان قد أطلق اتهاماته على مبارك وحكى أنه ذات يوم جاءه علاء مبارك طالبا أرضا قائلا يا أونكل ...... وعلاء رد على الكفراوى عبر حسابه الشخصى فى تويتر وكذبه ولم يتوقف الكفراوى منذ ثورة يناير عن الهجوم على مبارك فكان حضور الكفراوى وبكاؤه فى العزاء من النوادر التى حدثنى فيها بعض المقربين من آل مبارك ذاتهم مؤكدين أن بكاء مجدى عبدالغنى فى أحضان علاء وجمال مبارك فى العزاء ثم ذهابه لزفاف بنت مدحت شلبى فى ذات الليلة لا يساوى شيئا أمام ذهاب الكفرواوي للعزاء، وى حيث كانت انتقاداته لاذعة فى حين أن الدكتور مصطفى الفقى الذى حضر الجنازة بصفته مديرا لمكتبة الإسكندرية أولا وأحد رجال القصر فى عهد مبارك ثانيا قال إن السيدة سوزان مبارك تعتقد أننى هاجمت مبارك وعهده وأسرته على الهواء فى برنامجى «سنوات الفرص الضائعة» وفى بعض المداخلات عبر المحطات العربية وقت الثورة وفى بعض كتاباتى وهذا لم يحدث وأنا لاحظت ملامح وجهها فى الجنازة تجاهى فهى تعتقد خطأ أنى هاجمتهم بل بالعكس لم أقل إلا كل خير، كان هذا عبر قناة MBC ثانى أيام العزاء، متعجبا ممن يروجون أو يعتقدون أنه هاجمهم ذات يوم.