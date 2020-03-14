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ظهور هايدى راسخ تتلقى عزاء مبارك يعيد الأحاديث الماضية
السبت 14/مارس/2020 - 08:33 م
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ولأن الشعب المصرى لا يفوت أى شىء ولا ملاحظة فمنذ ظهور هايدى راسخ بجوار علاء مبارك تستقبل المعزين جالسة بجوار خديجة زوجة جمال مبارك والمصريون يسألون هل كانت الخلافات شائعات أم حقيقة وقيل وقتها إنها كانت قد تركت مصر وعادت مرة أخرى أم أن الكلام الذى دار منذ عامين أو ثلاثة كان مجرد شائعات لكن ما نحن متأكدون منه أن هايدى راسخ لم تفارق السيدة سوزان مبارك منذ وفاة الرئيس الراحل مبارك ونقطة.
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