تعرف على دور آسر ياسين في فيلم "الشايب"

وضح الفنان آسر ياسين، خلال لقاء تلفزيوني له عبر ببرنامج (The Insiderبالعربي) المذاع عبر فضائية دبي، عن الدور المقدم له في فيلم "الشايب"، وتحدث آسر ياسين عن أن هذا العمل قريب لشخصيته من ناحية الهزار أو الغضب، وذلك بعد تأكيدات من فريق عمله بذلك، ويذكر أن آسر ياسين يحب الشايب، وجاء ذلك عندما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، حيث ظهر من الخلف وعلى ظهره "تاتو" لأحد رسوم الكوتشينة، وهو الشايب ووضح عن دوره في هذا العمل قائلا:" إلى حد ما هو شخص غير راضي من الدنيا لأن حدث له حادثة كبيرة، وغير مبالي بأي شئ، وينتقم من نفسه، ولا يكترث معه ان العيش أو الموت".



ويذكر أن ياسين يعمل على التحضير للشخصية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث أنه حدد جدول زمني يبدأ العمل عليه من شهر 5، ووضح أن هذه الشخصية تختلف عن ما قدمه سابقا، ويحتاج لتدريبات معينة مثل لعبة "مارشال أرتس" ولكن لن يأتي بدور ملاكم كفيلم "من ضهر راجل"، وفي نفس الوقت لم يحدد تدريب بعينه ،حيث وضح أنه يمكن تغيير شئ ما أثناء العمل على هذه الشخصية.



والجدير بالذكر أن "ياسين" يشارك كضيف شرف في مسلسل الأختيار، ويقوم بدور البطولة الفنان أمير كرارة، وتدور الأحداث حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، ويشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "100 وش"، حيث يقدم دور نصاب ويشاركه دور البطولة نيللى كريم، عمر الشناوي، شريف دسوقي، لؤي عمران، وعلا رشدي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي لايت، حيث يقع أبطال العمل العديد من المفارقات الكوميدية، المسلسل إخراج كاملة أبو ذكري، تأليف عمرو الدالي و أحمد وائل.



شارك النجم آسر ياسين الفترة السابقه، سعادته مع جمهوره بإستقبال مولوده الثالث من زوجته كنزي عبد الله، ونشر آسر عبر حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جمعته بزوجته وظهرت عليها علامات الحمل بشكل واضح، وارتديا نفس التيشيرت حيث رسم عليه ثلاثة أبناء، حيث أنها في فترة الحمل من الشهر الثامن، ولم يستقر الفنان آسر على أسم المولود الثالث، حيث لقبه برقم 3، ويذكر أن أسم أطفاله "طاهر وأمين" ووضح عن أمنيته في حصوله على بنت، لأن البنات بالنسبة له حسب قولة "عزيزة علينا جدا".

