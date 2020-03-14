بعد تعليق الدراسة.. رسالة عاجلة من "أمهات مصر" لأولياء الأمور

وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة عاجلة لأولياء الأمور عقب صدور قرار رئيس الوزراء وبتوجيهات من الرئيس السيسي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بداية من غد الأحد.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية أتخذت القرار الصحيح في الوقت المناسب حفاظا علي حياة آبنائنا الطلاب من فيروس كورونا، مستطردة: " يعني الدولة عملت اللي عليها والدور والباقي علي أولياء الأمور في الالتزام بالتعليمات".



