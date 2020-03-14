جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 موقع وزارة التربية والتعليم للشعبتين (العلمية والأدبية) بعد اعتمادها رسميا من الوزير (كافة التفاصيل) Exam schedule





سنستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" الإلكتروني في التقرير التالي، جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 موقع وزارة التربية والتعليم النهائي للعام الدراسي 2020/2019، وذلك عقب اعتماده رسميًا من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.





وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت الموافق 14/3/2020، اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد طول انتظار من جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لمعرفة مستقبلهم الدراسي.









وكان جميع الطلاب بالشعبتين (علمي /أدبي) يترقبون جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 النهائي لمعرفة مواعيد اختبارات المواد المتعلقة بشعبتهم، بعدما قام وزير التربية والتعليم بالإعلان عن اعتماد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 بشكل نهائي ورسمي.





موعد امتحانات الثانوية العامة

وبعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 موقع وزارة التربية والتعليم، ستبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.









ماهي الفئات التي ينطبق عليها جدول امتحانات الثانوية العامة 2020؟

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، بالكشف عن الفئات التي ينطبق عليها جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، وهم كالتالي:-





- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2020/2019.





- المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه (العلمية والأدبية) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية.





وتشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة، ليتمكن من دخول امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.









نوعية التعليم الذي يخضع لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم، نوعيات التعليم المتقدمة لامتحان الثانوية العامة 2020/2019، والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التي يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.









جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 للشعبتين (العلمية والأدبية)

ونقدم لكم متابعينا جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 للشعبتين (العلمية والأدبية)، وهي كالتالي:-





يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020

- اللغة العربية والتربية الدينية (شعبة عامة).

يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 - الاقتصاد والإحصاء (شعبة عامة).

يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020 - اللغة الأجنبية الأولى (شعبة عامة).

يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020 - الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" (الشعبة العلمية رياضيات).

يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020 - الأحياء (الشعبة العلمية علوم).

- الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" (الشعبة العلمية رياضيات).

- الفلسفة والمنطق (الشعبة الأدبية).

يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 - الفيزياء (الشعبة العلمية).

- التاريخ (الشعبة الأدبية).

يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 - الكيمياء (الشعبة العلمية).

- الجغرافيا (الشعبة الأدبية).

يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 - اللغة الأجنبية الثانية (الشعبة العامة).

- التربية الوطنية (الشعبة العامة).

يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 - الجيولوجيا والعلوم البيئية (الشعبة العلمية علوم).

- الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" (الشعبة العلمية رياضيات).

- علم النفس والاجتماع (الشعبة الأدبية).

يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 - الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" (الشعبة العلمية رياضيات).



جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 موقع وزارة التربية والتعليم للشعبتين (العلمية والأدبية) بعد اعتمادها رسميا من الوزير (كافة التفاصيل) Exam schedule







