بعد تسجيل حالتين جديدتين.. تونس تعلن عن ارتفاع حالات 'الكورونا' إلى 18 إصابة

أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، اليوم السبت 04 مارس 2020، عن تسجيل 02 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بعد صدور نتائج 70 تحليلا مخبريّا.





وقد تمّ الإعلان عن الحالات الجديدة، خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ الوزارة حيث أسفرت نتائج الـ70 تحليلا عن 02 نتائج إيجابيّة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 18 حالة مؤكدة.





وكشفت بن علية، أن الإصابتين الجديدتين احداها اصيل ولاية تطاوين ويبلغ من العمر 47 سنة، والحالة الثانية اصيب بالعدوى وهو اصيل ولاية اريانة ويبلغ من العمر 71 سنة.





وقالت إن نصف الحالات مستوردة، والنصف الثاني اصيبوا عن طريق العدوى، وتم وضع 4617 شخص في الحجر الذاتي.