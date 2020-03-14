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إلغاء معسكر المنتخب الأوليمبي بفرمان غريب

السبت 14/مارس/2020 - 08:28 م
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بوابة الفجر
عمر محمد
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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على إلغاء معسكر المنتخب الذي كان مقررًا لها نهاية مارس الجاري.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إلغاء معسكر الفراعنة الذي كان مُقررًا له فى الفترة من ٢٣ مارس حتى ٣١ مارس في بداية مشوار استعداداته لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد جلسته مع أحمد عبد الله المشرف على المنتخب الأولمبي اليوم.

ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل.

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