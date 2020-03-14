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خاص.. عبد الحفيظ يكشف أخر تطورات التجديد لرباعي الكبار بالأهلي

السبت 14/مارس/2020 - 08:25 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات التجديد للرباعي شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي لاعبو الفريق الأحمر، حيث تنتهي عقودهم نهاية الموسم.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأنه سيتم فتح ملف التجديد للرباعي هذه الأيام ونسعى للتوصل لاتفاق معهم وتجديد تعاقدهم.

 

وأضاف مدير الكرة بأنه عقب الاتفاق على كافة بنود العقد سنقوم بالتوقيع على العقود وتجديدها فاللاعبون الأربعة يملكون تاريخًا كبيرًا مع الأهلي ونسعى لإنهاء هذا الملف.

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