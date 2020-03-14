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هبوط أرضي بمحور 26 يوليو فى اتجاه ميدان لبنان (صور)

السبت 14/مارس/2020 - 08:25 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن حدوث هبوط أرضي في السور الخارجي للنيوجسري، أعلى محور 26 يوليو، القادم من اكتوبر اتجاه ميدان لبنان أقصي اليمين وحدوث تشققات بالأسفلت بطول ٥٠ مترا وعرض ٣ أمتار.


وأكد مدير المرور على تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية لإرشاد قائدي السيارات وتم التنسيق مع محافظة الجيزة.


وانهار أحد العقارات بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، اليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار المصاحبة بالرياح الشديدة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانهيار أحد العقارات بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

على الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ البري، وصحبتهم قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة تبين أن العقار المنهار، مكون من 5 طوابق، وانهار الطابق الخامس على قاطني الطابق الرابع، بسبب تجمعات مياة الأمطار، أعلى سطح العقار، مما أسفر عن إصابتهم، وجاري نقلهم إلى أقرب مستشفى، ونتج عن انهيار الطابق حدوث شروخ وتصدعات بالعقار.

وأخلت الأجهزة الأمنية بالجيزة العقار المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
هبوط أرضي بمحور 26 يوليو فى اتجاه ميدان لبنان (صور)
هبوط أرضي بمحور 26 يوليو فى اتجاه ميدان لبنان (صور)
هبوط أرضي بمحور 26 يوليو فى اتجاه ميدان لبنان (صور)
هبوط أرضي بمحور 26 يوليو فى اتجاه ميدان لبنان (صور)
هبوط أرضي بمحور 26 يوليو فى اتجاه ميدان لبنان (صور)
هبوط أرضي بمحور 26 يوليو فى اتجاه ميدان لبنان (صور)
هبوط أرضي بمحور 26 يوليو فى اتجاه ميدان لبنان (صور)
هبوط أرضي بمحور 26 يوليو فى اتجاه ميدان لبنان (صور)
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هبوط ارضي تجمعات مياه الأمطار المحور الادارة العامة للمرور 26 يوليو

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