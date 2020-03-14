تعليق "كورونا" ليس الأول.. كوارث وأزمات تسببت في تعطيل منافسات الدوري المصري (تقرير)

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بيانًا رسميًا، بخصوص تعليق نشاط كرة القدم فى مصر بما فيها الدوري المصري الممتاز، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الإثنين 15 مارس الجاري، بسبب إنتشار فيروس كورونا.





وليست هذه المرة الأولي التي يتم فيها إيقاف بطولة الدوري المصري، بل سبق وتعطلت منافسات البطولة المحلية عدة مرات منذ إنطلاقها موسم 1948 / 1949، سواء كان ذلك بإلغاء الموسم نهائيًا وعدم إقامة منافسات البطولة من البداية، أو عدم إكتماله بسبب حروب أو أزمات وكوارث حلت بمصر.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الكوارث والأزمات التي ضربت مصر وتسببت في إيقاف الدوري المصري أو إلغائه:-





- أزمة الأهلي والترام تعصف بموسم 1954 / 1955:

لم تكتمل منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسم 1954 / 1955، وذلك بعد أزمة مباراة الأهلي والترام، حيث حدثت اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 3 / 2، بعد إعتداء توني لاعب الترام على طلعت عبد الحميد لاعب الأحمر، ولكن حامل الراية رفع تقريرًا لإتحاد الكرة يوصي بإيقاف لاعب الأهلي.





وبناءًا على الأحداث التي شهدتها المباراة تقرر إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها بملعب طنطا بدون جمهور، مع إيقاف طلعت مباراتين، وتوني لنهاية الموسم، ليعلن الاهلي الإنسحاب من إتحاد الكرة اعتراضًا على هذه القرارت، ولكن أصدر الإتحاد قرارات جديدة بإيقاف لاعب الترام وإعتماد نتيجة المباراة ونقل مباراة الأهلي والأوليمبي لملعب طنطا.





رفض الأهلي قرارت إتحاد الكرة ولم يوافق على التراجع عن إنسحابه من البطولة، ليعلن الإتحاد شطب لاعبي الأهلي نهائيًا، إنتهت الأزمة بإلغاء الموسم بشكل كامل.





- إلغاء الدوري 4 مواسم بسبب نكسة يونيو 1967:

تسببت نكسة يونيو 1967 في إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز نهائيًا وعدم إقامة منافساتها في 4 مواسم متتالية وتحديدًا في الفترة من 1967 / 1968 وحتي موسم 1970 / 1971، حيث تم تحميل كرة القدم في ذلك الوقت أسباب النكسة، خاصة وأن المشير عبد الحكيم عامر رئاسة إتحاد الكرة.





- حرب أكتوبر تُنهي موسم 1973 / 1974 مبكرًا:

توقفت منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1973 / 1974 بعد 5 أسابيع فقط من البطولة، وذلك بسبب إندلاع حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، وكان يعتلي الأهلي صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط.





- إلغاء موسم 1971 / 1972 بسبب أزمة "القمة":

تم إلغاء منافسات بطولة الدوري المصري في موسم 1971 / 1972، بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، عقب حدوث اشتباكات وأعمال شغب من جماهير الأهلي اعتراضا على احتساب ركلة جزاء ضد حارس مرمي الفريق مروان الكنفاني سجل منها الأبيض هدف التقدم، ليتم إلغاء اللقاء وبعدها إلغاء المسابقة بشكل كامل وإيقاف حارس الأحمر.





- مذبحة بورسعيد تُنهي موسم 2011 / 2012:

تسببت أحداث مذبحة بورسعيد التي وقعت عقب مباراة الأهلي والمصري ضمن منافسات الدوري على ستاد "بورسعيد" في 1 فبراير 2012، وراح ضحيتها 72 من مشجعي المارد الأحمر، في إلغاء منافسات البطولة المحلية بعد مرور 17 جولة فقط، وكان يتصدر حرس الحدود المسابقة برصيد 37 نقطة.





- عدم إكتمال موسم 2012 / 2013 بسبب ثورة يونيو:

لم تكتمل منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسم 2012 / 2013، وتم إلغاء البطولة بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة وإندلاع ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي من سدة الحكم، وكانت تقام منافسات البطولة بنظام المجموعتين في هذا الموسم.





- فيروس كورونا يُعطل الدوري 2019 / 2020:

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تعليق منافسات الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري لمدة 15 يومًا بدءًا من يوم الاثنين المقبل، كإجراء وقائي للحد من تفشي الفيروس في مصر، بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في بلاد العالم، خاصة بعد توقف معظم مسابقات كرة القدم والأنشطة الرياضية في جميع أنحاء العالم.