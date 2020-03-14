أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

طمأن الإعلامي أحمد موسى، متابعيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أنه تجاوز المحنة وأصبح بصحة جيدة بفضل الله وسبحانه وتعالى ودعوات المصريين.





ووجه "موسى"، الشكر خلال تقدمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، للمستشفى المعالجة له والطاقم الطبي.



وقال الإعلامي عقب عودته إلى البرنامج: "أسبوع صعب بس ربنا كرمنا.. لدينا أطباء في مصر على أعلى مستوى، وطاقم طبي محترم"، مشرا إلى مستشفى واد النيل تضاهي مستشفيات الخارج في الخدمة والإدارة.

وقدم شكره للذين اطمأنوا عليه سواء بالرسائل أو التليفون أو الزيارة، متابعا: "الحمدالله.. أن إحنا لسه موجودين وبنحمد ربنا على ذلك".





وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي أحمد موسى، مُقدم برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُعرض عبر قناة "صدى البلد"، أنه تعرض لوعكة صحية، صباح اليوم الثلاثاء، دخل على إثرها أحد المستشفيات، بالقاهرة.

وكتب "موسى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حمدًا لله وشكرًا لله على نعمة الصحة.. تجاوزنا بفضله ونعمته الألم.. شكرًا لكل العاملين في المستشفى، أطباء وتمريض وإدارة، على ما بذلوه من جهد طوال الساعات الماضية"، متابعًا: "شكرًا لكل من سأل عنا أو زارنا حتي ساعات الفجر ومع طلعة الشمس هذا فضل وعطاء من الله محبة الناس.



