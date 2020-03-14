أول توجيه من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بشأن غلق المراكز التعليمية

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجهات الأمنية، لغلق كافة المراكز التعليمية (السناتر) خلال فترة تعليق الدراسة حرصًا على الصحة العامة.





جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة إسبوعين وقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات الكبيرة للوقاية من فيروس كورونا خلال تلك الفترة.



كما وجه محافظ القاهرة مديرية التربية و التعليم، باستغلال فترة تعليق الدراسة فى تعقيم جميع المنشآت التعليمية للوقاية من فيروس كورونا.