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"الرئاسة" تعلن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 08:18 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن هناك خطة شاملة للدولة تشترك فيها كافة الأجهزة على مستوى الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، ومن ضمن بنود هذه الخطة تقليل التجمعات، لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في جميع المدارس والجامعات ابتداءً من الغد.

وتابع "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لصالح خطة مواجهة فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحديث على مد تأجيل الدراسة مرة أخرى شيء سابق لأوانه، وسيتم تقويم الموقف بعد انتهاء الاسبوعين

ولفت إلى أن تأجيل الدراسة هو اجراء ضمن خطة شاملة تنفذها الدولة لمواجهة أي احتمال لانتشار فيروس كورونا، خاصة أن الفيروس سنتشر بين التجمعات الجماهيرية.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".
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