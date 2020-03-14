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القباج تعقد اجتماع لدراسة طرق تقديم الدعم للأسر المتضررة من الطقس السئ

السبت 14/مارس/2020 - 08:15 م
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د نيفين القباج
د نيفين القباج
آيات عامر
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تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي؛ غدا الأحد، اجتماعًا موسعًا مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبحضور الهلال الأحمر المصرى وبيت الزكاة والصدقات لدراسة الطرق المثلي لتقديم الدعم للاسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السئ التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.

ومن المقرر أن يتم مناقشة الموقف في كافة المحافظات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لوضع خطط التدخل وفق الاحتياجات الضرورية وأولويات المحافظات حسب ماتم رصده ميدانيا.

وشهدت محافظات الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.


ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.



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مصر دراسة الطقس السي اخبار

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