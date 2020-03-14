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منتخب مصر فى راحه بعد تأجيل مباراتي توجو

السبت 14/مارس/2020 - 08:13 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بيان رسمي بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوم.

 

وجاء بيان الجبلاية كالأتي :

 

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

 

وكان من المفترض أن يكون هناك تجمع لمنتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري، فى الفترة من 23 وحتي 31 مارس لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 26 و29 ولكن تم تأجيلهم من قبل الأتحاد الإفريقي لكرة القدم امس بسبب كورونا.

 

وصرح مصدر ل " الفجر الرياضي" أن بعد تأجيل المباراتان لم يعد هناك معسكر للمنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة وان الفراعنة ليس لديهم أى تجمع.

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