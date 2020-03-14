Advertisements
Advertisements
Advertisements

تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق

السبت 14/مارس/2020 - 08:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

ويذكر أن قالت وزارة الصحة والبيئة في العراق، في بيان، إن مختبرات الصحة أجرت76 نموذجا لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة، أثبتت ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة إلى 93 حالة مؤكدة و9 حالات وفاة و24 حالة شفاء".

وأوضح البيان أن الوزارة "تؤكد على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقراراتها لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين العراقية".

وخرج متظاهرون عراقيون، اليوم السبت، لمحاصرة محيط مطار النجف جنوبي العراق ويطالبون بإغلاقه لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر، أن مطالبات المتظاهرين جاءت بسبب الرحلات التي تهبط فيه يومياً من دول مصابة بوباء فيروس كورونا ومن ضمنها إيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تسجيل اليو العراق اصابات 24 حالة

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعتين

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل بالفيديو| "تعليق الدراسة والرياضة".. كواليس ومفاجآت مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ ساعة و 17 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هدرسفيلد يحدد شرطا تعجيزيا لاستمرار رمضان صبحي مع الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

منذ أقل من ساعتين

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ ساعة و 9 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تعليق الدراسة.. رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ أولياء الأمور

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بسبب "كورونا".. الكويت تعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق

الصحة العراقية تعلن عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

صحة العراق تعلن ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا إلى 31

بسبب كورونا.. العراق يوقف التجارة مع الكويت وإيران لمدة أسبوع

العراق تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بـ كورونا في النجف وديالى

الصحة العراقية تعلن تسجيل أول حالة وفاة بـ كورونا في بغداد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 م

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

07:08 م

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

06:51 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status