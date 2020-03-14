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تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق
السبت 14/مارس/2020 - 08:00 م
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الفجر
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
ويذكر أن قالت وزارة الصحة والبيئة في العراق، في بيان، إن مختبرات الصحة أجرت76 نموذجا لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة، أثبتت ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة إلى 93 حالة مؤكدة و9 حالات وفاة و24 حالة شفاء".
وأوضح البيان أن الوزارة "تؤكد على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقراراتها لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين العراقية".
وخرج متظاهرون عراقيون، اليوم السبت، لمحاصرة محيط مطار النجف جنوبي العراق ويطالبون بإغلاقه لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت مصادر، أن مطالبات المتظاهرين جاءت بسبب الرحلات التي تهبط فيه يومياً من دول مصابة بوباء فيروس كورونا ومن ضمنها إيران.
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