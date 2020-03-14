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عضو تعليم النواب" يطالب بتنفيذ قرار تعليق الدراسة على "الحضانات"

السبت 14/مارس/2020 - 08:10 م
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار الرئيس بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، إجراء احترازي ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا انه يؤكد علي اهتمام الرئيس بالحرص علي حياة الطلاب من نقل العدوي.

وأضاف في تصريح خاص إلى "بوابة الفجر" أنه لابد من تنفيذ هذا القرار على جميع التجمعات التي يوجد فيها الطلاب والأطفال، بما في ذلك الحضانات والسناتر التعليمية، مطالبًا أولياء الأمور بالتعاون مع القرارات التي تتخذها الحكومة ومساعدتها بمنع أبنائهم من الذهاب إلي السناتر التعليمية حرصًا علي حياتهم.

يذكر أن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد اعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الإجراء يأتى مكملا لكل الجهود التى تحدث على مستوى دول العالم التى قامت بمثل هذا الإجراء، مشددا على أن الخطة الكاملة للحكومة تشترك فيها جميع الوزارات والأجهزة، كما أن الرئيس السيسى وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه تكون تحت تصرف الإجراءات التى ستتضمنها الخطة العاجلة للحكومة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة أعلنت منذ ظهور فيروس كورونا أن هناك 3 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الوضع، موضحا أن ظهور باخرة الأقصر كانت نقطة التحول في ظهور فيروس كورونا في مصر.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالظة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحا أن قرار اغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في االجامعات والمدارس.
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مواجهة فيروس كورونا عدد الاصابات حالات ايجابية تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا بوابة الفجر اليو

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