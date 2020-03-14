سفارة المملكة في الجزائر تطمئن المواطنين الزائرين والراغبين في العودة إلى الوطن





طمأنت سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر، مساء اليوم السبت، كل المواطنين الزائرين والراغبين في العودة إلى الوطن بأن طلبها تواصلهم معها يندرج ضمن الإجراءات، التي اتخذتها حكومة المملكة؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).





ونوهت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأنها "‏تود الإيضاح بأن طلبها من المواطنين الزائرين في الجزائر الراغبين في العودة إلى المملكة أن يتواصلوا معها؛ يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عودة مواطنيها خارج المملكة عامةً؛ وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في كثير من الدول حول العالم".





ويذكر أن وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا.

وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.



