Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد وفيق يكشف عن طريقته الجديدة في الوقاية من فيروس "كورونا"

السبت 14/مارس/2020 - 08:23 م
Advertisements
احمد وفيق
احمد وفيق
روان هيثم
Advertisements
نشر الفنان أحمد وفيق كاشفا عن الطريقة التي سوف يستخدمها للوقاية من فيروس "الكورونا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب "وفيق" قائلا: حان وقت تحمل المسئولية أراهن على المخزون الحضاري لبلادي، في مواجهة الجهل المفروض عليها منذ عقود.

وتابع "وفيق" قائلا: فلنبدأ بأنفسنا من الأن، كل من لديه اقتراح للوقايه فليتفضل.

وأضاف "وفيق" قائلا: أنا سأبدأ بنفسي، لن أقوم بالسلام باليد أو عادات الترحيب التي تنقل العدوي.

وأختتم "وفيق" عبراته قائلا: سأكتفي بوضع يدي علي قلبي، تحية لكل من أقابل ولتغني الكلمات المرحبة عن هذه العادات، حفظ الله مصر والبشرية جمعاء.

وعلق أحد المتابعين مبدي رأيه في الوقاية من هذا الفيروس قائلا: نستخدم مناديل في فتح الأبواب ومسك المقابض واحنا بنسند على ترابزين وخلافه
وكمان في استخدام الاسانسيرات.

وفي سياق أخر قدم "وفيق" العديد من الأعمال الفنية منها صرخة نملة، بنتين في مصر، هروب إضطراري، دكان شحاتة، فوبيا، سقوط حر، ألوان الطيف، تحت السيطرة، على كف عفريت، أهل كايرو، كانه إمبارح، عوالم خفية، حفلة 9، الاختيار.

وحصل "وفيق" على عدة جوائز منها جائزة أحسن ممثل في مسلسل "تحت السيطرة"، وفيلم "بنتين من مصر".

شارك "وفيق" في عدة مسرحيات منها دستور يا أسيادنا، حودة كرامة، بالعربي الفصيح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ أقل من ساعتين

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ ساعتين

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ ساعة و 13 دقيقة

هدرسفيلد يحدد شرطا تعجيزيا لاستمرار رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ ساعة

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ ساعتين

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

لا أثق في الصحة.. برلمانية تناشد السيسي بتبني ملف كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

تزامنًا مع التقلبات الجوية.. 10 طرق للحفاظ على صحتك من نزلات البرد

خوفًاً من الإصابة.. تفاصيل خطة وزارة الصحة لمواجهة الإنفلونزا بالمدارس

ختام حملات التوعية ضد فيروس كورونا بـ"تمريض عين شمس"

مصدر كنسي يقدم نصائح للوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

جامعة القاهرة تصدر دليلا استرشاديا للوقاية من فيروس كورونا

"الأطباء العرب": خطورة كورونا في سرعة انتشاره.. ونسبة الشفاء منه 97%

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

07:00 م

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

08:22 م

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

07:08 م

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status