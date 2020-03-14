أحمد وفيق يكشف عن طريقته الجديدة في الوقاية من فيروس "كورونا"

نشر الفنان أحمد وفيق كاشفا عن الطريقة التي سوف يستخدمها للوقاية من فيروس "الكورونا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



وكتب "وفيق" قائلا: حان وقت تحمل المسئولية أراهن على المخزون الحضاري لبلادي، في مواجهة الجهل المفروض عليها منذ عقود.



وتابع "وفيق" قائلا: فلنبدأ بأنفسنا من الأن، كل من لديه اقتراح للوقايه فليتفضل.



وأضاف "وفيق" قائلا: أنا سأبدأ بنفسي، لن أقوم بالسلام باليد أو عادات الترحيب التي تنقل العدوي.



وأختتم "وفيق" عبراته قائلا: سأكتفي بوضع يدي علي قلبي، تحية لكل من أقابل ولتغني الكلمات المرحبة عن هذه العادات، حفظ الله مصر والبشرية جمعاء.



وعلق أحد المتابعين مبدي رأيه في الوقاية من هذا الفيروس قائلا: نستخدم مناديل في فتح الأبواب ومسك المقابض واحنا بنسند على ترابزين وخلافه

وكمان في استخدام الاسانسيرات.



وفي سياق أخر قدم "وفيق" العديد من الأعمال الفنية منها صرخة نملة، بنتين في مصر، هروب إضطراري، دكان شحاتة، فوبيا، سقوط حر، ألوان الطيف، تحت السيطرة، على كف عفريت، أهل كايرو، كانه إمبارح، عوالم خفية، حفلة 9، الاختيار.



وحصل "وفيق" على عدة جوائز منها جائزة أحسن ممثل في مسلسل "تحت السيطرة"، وفيلم "بنتين من مصر".



شارك "وفيق" في عدة مسرحيات منها دستور يا أسيادنا، حودة كرامة، بالعربي الفصيح.