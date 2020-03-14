Advertisements
Advertisements
Advertisements

المشرف على الكرة في المقاولون يحاول إقناع النحاس بالعفو عن نجم الفريق

السبت 14/مارس/2020 - 08:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أن محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب يبذل محاولات مكثفة من أجل إقناع عماد النحاس المدير الفني للفريق بالعفو عن نجم هجوم الفريق طاهر محمد طاهر.

وأفادت التقارير الصحفية بأن طاهر محمد طاهر خرج من حسابات المدير الفني للفريق عماد النحاس وذلك بعد تراجع نتائج الفريق بالخسارة على يد كلا من إنبي وبيراميدز والتعادل مع إف سي مصر.

ونقلت التقارير الصحفية عن مصدر داخل الجهاز الفني للمقاولون العرب أن مفاوضات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مع طاهر وتركيزه في الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي وتراجع مستواه هو سبب تجميد الجهاز الفني للاعب.

وأشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني للمقاولون العرب كان قد طالب طاهر محمد طاهر بالتركيز الشديد في التدريبات والمباريات قبل لجوء عماد النحاس لعناصر جديدة بديلة للاعب.
Advertisements

أخبار تهمك

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تعليق الدراسة.. رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ أولياء الأمور

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بالفيديو| "تعليق الدراسة والرياضة".. كواليس ومفاجآت مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

منذ أقل من ساعتين

سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعتين

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ ساعة و 8 دقيقة

هدرسفيلد يحدد شرطا تعجيزيا لاستمرار رمضان صبحي مع الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 م

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

07:08 م

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

06:51 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status