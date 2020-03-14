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"الأوليمبية" تقرر تعليق جميع الأنشطة الرياضية والتجمعات والبطولات المحلية لمدة أسبوعبن

السبت 14/مارس/2020 - 07:55 م
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اللجنة الاوليمبية المصرية
اللجنة الاوليمبية المصرية
الفجر الرياضي
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أصدرت اللجنة الأوليمبية بيانا رسميا بشأن البطولات والأنشطة الرياضية بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية في البلاد كإجراء وقائي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء بيان اللجنة الأوليمبية على النحو التالي: "بناء على قرار دولة رئيس  الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي بتعليق النشاط الرياضي بمصر لمدة أسبوعين وبناء على البيان الصادر من معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع أية تجمعات حرصا على سلامة المواطنين , قررت اللجنة الأولمبية المصرية تعليق كافة الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية وكافة المباريات والتجمعات الرياضية بجميع أنواعها لمدة أسبوعين إعتباراً من غد الأحد الموافق 15 مارس 2020  ، على أن يتم التنسيق مع كافة الاتحادات التي تقوم بإعداد منتخباتها القومية لخوض منافسات أو التاهيل  لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مع إتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمه لضمان سلامة اللاعبين من خلال اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية لضمان عدم تأثر خطط الاعداد والتأهيل للأولمبياد
 وعلى كافة الاتحادات الرياضية المصرية الإلتزام بتنفيذ هذا القرار
وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على إتخاذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة للحفاظ على سلامة الشعب المصري
حفظ الله مصر وشعبها
        اللجنة الأولمبية المصرية



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