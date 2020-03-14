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وكيل تعليم بالبحر الأحمر لـ"لفجر" لم نحصل على ضبطية قضائية لغلق السناتر الأجهزة الأمنية المعنية في هذا الشأن

السبت 14/مارس/2020 - 07:59 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بما يخص سناتر الدروس الخصوصية وغلقها لم يكن هناك ضبطية قضائية للشؤون القانونية بالمديرية لغلق سناتر الدروس الخصوصية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ "لفجر" هذا الشأن تكون لمديرية الأمن هى السلطة في غلق سناتر الدروس الخصوصية، موضحًا أنه تم إخطار الجهات المعنية بهذا الأمر.

وأوضح"منير"، أنه اتخذ أيضا عددًا من القرارات بوقف أى مجموعات تقوية داخل المدارس بأى شكل من الأشكال، وذلك، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وقرار وزارة التربية والتعليم بوقف أى أنشطة داخل المدارس الذى صدر الأسبوع الماضي.

وفى سياق آخر، أكد مصدر أمنى سيتم تنظيم حملات أمنية على أي أماكن للدروس الخصوصية وسيتم التعامل الفورى حيالها بالغلق طبقًا لتوجيهات وزير الداخلية.

فيما شهدت منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك بالمحافظة، تعليقات كثيرة أغلبها اجتمع على غلق جميع سناتر الدروس الخصوصية حفاظًا على أبنائهم.


وكان أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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