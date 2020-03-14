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رئيس اتحاد اليد: تنفيذ فوري لتعليمات الحكومة بـ"تعليق النشاط الرياضي" أسبوعين

السبت 14/مارس/2020 - 07:46 م
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هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد
هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد
الفجر الرياضي
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أكد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد التزامه الفوري وأعضاء مجلس إدارة بقرار الحكومة بتعليق النشاط الرياضي لمدة اسبوعين بسبب فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأشار إلي أنه أبلغ جميع المسئولين وقيادات ورؤساء لجان المسابقات بالالتزام بالقرار وسرعة اتخاذ اللازم تنفيذا لتعليمات الحكومة الذي يأتي حفاظا علي الأرواح وللحد من انتشار الوباء.

وأكد نصر أنه بالتاكيد الحرص على الصحة العامة أهم ، والأهم خلال الفترة القادمة مواجهة المرض والقضاء عليه، مشددا على أن اتحاد اليد يحرص علي متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتفشي وباء كورونا في مختلف بلدان العالم باهتماما شديد.

وطالب رئيس اتحاد اليد ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الوقائية للحكومة ومنظمة الصحة العالمية حرصا علي الصحة العامة وحتي نتمكن من القضاء علي المرض اللعين بتكاتف الجهود وآنه لا يوجد أغلي من حياة الانسان.

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