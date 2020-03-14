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1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

السبت 14/مارس/2020 - 07:48 م
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الفجر الاقتصادي
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل تخصيص ميـزانية  هي الأعلى والأضخم حول العالم  لمكافحة  فيروس كورونا  بقيمة  100 مليار جنيه.


الموازنات التى خصصتها  لهذا الغرض، وهذا رغم ارتفاع عدد الأصابات  بتلك الدول مقارنة بمصر التى تعد من أقل الدول تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا  بعدد 109 حالة حتى الأن بجانب حالتين وفاة فقط، فالصين مصدر الوباء خصصت فقط 1,2 ترليون يوان  بما يعادل 173 مليار دولار، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يتوقع أن يؤثر سلبًا على النمو في البلد الآسيوي العملاق، مما يعنى أن نصيب الفرد يصل إلى 124 دولار عند حساب الميزانية إلى عدد السكان الضخم الذي يبلغ 1.386 مليار نسمة


أما اكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعلنت أمس عن ميزانية بلغت حوالي 50 مليار دولار أمريكي، ليصل نصيب المواطن الأمريكي فى الميزانية إلى حوالى 152 دولار بعد قسمتها على عدد السكان البالغ حوالي 327 مليون نسمة، فيما رصدت كندا إحدى الدول الأكثر رفاهية حول العالم مبلغ واحد مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا، ليصل نصيب الفرد 26.5 دولار تقريبا حيث أن عدد سكانها حوالي 37.5 مليون نسمة.

كما أعلنت الحكومة السويسرية إنها ستتيح مساعدة فورية حجمها عشرة مليارات فرنك سويسري (10.52 مليار دولار) لتخيف الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا ليصل نصيب الفرد من الميزانمية المرصودة إلى 1175 دولار تقريب حيث يبلغ عدد سكانها 8.57 مليون نسمة وهذا ليس غريب حيث تعد سويسرا من أغنى الدول في العالم وأقلها من حيث عدد السكان.

ورصدت ايطاليا 25 مليار يورو، حوالي (27.861) مليار دولار، حيث أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، عن  أن هذة الحزمة  ستخصص لمساعدة البلاد في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، و ستوجه للانشطة الصحية والحماية المدنية المرتبطة بالفيروس وضمان عدم تأثر دخول الأسر الايطالية بالتأثيرات الاقتصادية للفيروس اى ان نصيب الفرد يصل إلى حوالي 446 دولار اذا ما قارنا الميزانية بعدد السكان البالغ حوالي 60.5 مليون نسمة.

 


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