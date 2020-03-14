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مساعدات مالية وعينية لـ 30 أسرة من متضرري الأمطار بالعامرية (صور)

السبت 14/مارس/2020 - 07:53 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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سلمت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، اليوم السبت، عدد 30 أسرة من أهالي قرية عبد الرحمن بيصار بالعامرية، مساعدات عينية ومالية، وذلك نتيجة الأضرار الناتجة عن موجة الطقس السيئ والامطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك بالتعاون مع بعض الجمعيات وإحدى المؤسسات، حيث تم توزيع بطاطين ومبلغ ألف جنيه لعدد ٣٠ أسرة بالقرية، وذلك بإدارة العامرية الاجتماعية.

ومن جانبه اكد إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، علي الالتزام الكامل بتوفير كافة أشكال الدعم الممكنة للاسر المتضررة، منوها أن الهدف الأساسي هو الوقوف بجانب اهالينا المتضررين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وكانت ضربت "عاصفة التنين" محافظة الإسكندرية، مما تسببت في هطول الأمطار بغزارة على مدار 8 ساعات متواصلة بكل أنحاء المحافظة، وذلك منذ الساعات الأولي من صباح أمس الجمعة، وصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في إطار موجة الطقس السيئ التي سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

 
كانت أصدرت محافظة الإسكندرية تحذيرات عاجلة للمواطنين، ضمن قلقها من حالة الطقس، حيث حذرت من عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، و‏عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، و‏عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، و‏عدم السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، تجنبا لسوء طقس الخميس.
 
كما حذرت المحافظة من عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، وتدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من عصر يوم الأربعاء 11 مارس 2020، وحتى نهاية الفترة السبت 14 مارس 2020، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، والتأكد من تثبيت ووضع اللافتات واللوحات الكائنة خارج المباني والتأكد من خلو الأسطح من أي أشياء حتى لا تؤدي العواصف المتوقع حدوثها إلى أضرار للغير.
مساعدات مالية وعينية لـ 30 أسرة من متضرري الأمطار بالعامرية (صور)
مساعدات مالية وعينية لـ 30 أسرة من متضرري الأمطار بالعامرية (صور)
مساعدات مالية وعينية لـ 30 أسرة من متضرري الأمطار بالعامرية (صور)
مساعدات مالية وعينية لـ 30 أسرة من متضرري الأمطار بالعامرية (صور)
مساعدات مالية وعينية لـ 30 أسرة من متضرري الأمطار بالعامرية (صور)
مساعدات مالية وعينية لـ 30 أسرة من متضرري الأمطار بالعامرية (صور)
مساعدات مالية وعينية لـ 30 أسرة من متضرري الأمطار بالعامرية (صور)
مساعدات مالية وعينية لـ 30 أسرة من متضرري الأمطار بالعامرية (صور)
مساعدات مالية وعينية لـ 30 أسرة من متضرري الأمطار بالعامرية (صور)
مساعدات مالية وعينية لـ 30 أسرة من متضرري الأمطار بالعامرية (صور)
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