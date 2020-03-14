الاتحاد "المصري - الأمريكي": الواجب الوطني يحتم علينا المطالبة بحقوقنا المائية (فيديو)

وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس الأميركي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقًا شاملًا وعادلًا ومتوازنًا، مؤكدًا أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.







قال نشأت حلمي، منسق عام "الاتحاد المصري- الأمريكي" إن الواجب الوطني يحتم على المصريين بالخارج المطالبة بحقوق مصر المائية، مؤكدًا أن مصر الدولة الأم لن يستطيع أى مصري بالخارج التخلي عنها.وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن الاتحاد يعمل على تكذيب الشائعات عن مصر بجميع المحافل الدولية، لافتًا إلى أن المصري بالخارج يرى جيدا ما يحاك على بلادنا بالخارج.وأكد منسق عام الاتحاد المصري- الأمريكي أن مصر لن تتخلى عن حقها في مياه نهر النيل؛ لأنه ليس حكر لأثيوبيا فقط، متابعا: "مصر لم تكن يوما دولة معتدية وتقف بجانب الأشقاء في أزماتهم.. مصر دولة ترى الإنسانية".وتواصل الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداتها للوقفة التضامنية التي ستنظمها في الواحدة ظهر غدًا الأحد أمام البيت الأبيض، لتوجيه رسالة تضامن مع الموقف المصرى في قضية سد النهضة، وحث الإدارة الأمريكية على ذلك بالمزيد من الجهد لدعم المفاوضات وحماية حقوق مصر المائية.وأعد أعضاء الجالية عددًا من اللافتات التي تطالب واشنطن بحث إثيوبيا على الانخراط مرة أخرى في مفاوضات واشنطن الخاصة بسد النهضة، حيث تم إعداد مجموعة من اللافتات والشعارات منها "كل أفريقيا ترفض ما تفعله إثيوبيا ضد مصر"، و"قبلنا بالمقترح الأمريكي.. فلماذا لا تقبل إثيوبيا"، و"المياه حق للحياة.. والتفاوض هو الطريق الأفضل بين الطرفين"، و"لماذا تتعنتوا ضد مصر يا إثيوبيا"، و"المصريون شعب النيل لديهم الحق مثلكم في مياه النيل".يذكر أن مصر ردت على تصريحات إثيوبيا في ما يتعلق بالمحادثات حول سد النهضة، معلنة أن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقًا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها أديس أبابا.