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رسميًا .. جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 / 2020 القسمين "علمي – ادبي" الصف الثالث الثانوي

السبت 14/مارس/2020 - 07:48 م
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جدول امتحانات الثانوية العامة
جدول امتحانات الثانوية العامة
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جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 رسمي من وزارة التربية والتعليم "علمي وأدبي" thanwya

نقدم لكم عبر موقعنا رابط تحميل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر وزارة التربية والتعليم، بعد أن أتاحت الوزارة رسميًا نموذجين من البوكليت لجميع مواد الصف الثالث الثانوي من أجل تدريب الطلاب على شكل الامتحانات المتوقعة، وأكدت الوزارة على أهمية تلك الامتحانات والتي تُعد اختبار للطلبة على الاستعداد المبكر لامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة.

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها حريصة على تدريب طلاب الثانوية العامة على شكل الورقة الامتحانية وإعدادهم لخوض امتحان الثانوية العامة، ولذلك أطلقت النماذج التجريبية والتي تشمل كافة أجزاء المنهج الدراسي، بكافة مواصفات الورقة الامتحانية التي يُعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من حيث عدد الاسئلة وأنواعها بكل مادة.

وطالبت الوزارة من كافة الطلبة والطالبات للثانوية العامة التدريب على طريقة حل الأسئلة الخاصة بالنماذج التي يتم رفعها على موقع الوزارة في كافة المواد الدراسية، وأكدت أنها جاءت طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية العامة، وهو ما يُعد تدريبًا جيدًا يؤهل طلاب الثانوية العامة لخوض امتحانات الدور الأول.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 رسمي من وزارة التربية والتعليم "علمي وأدبي" thanwya
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