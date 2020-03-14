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الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح على (5) مناطق بالمملكة.. الأحد

السبت 14/مارس/2020 - 07:36 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الأحد، مشيرة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة، والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (5) مناطق.

وقالت هيئة الأرصاد عبر موقعها الرسمي: يُتوقع بمشيئة الله، تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان ،عسير، والباحة)، كذلك على أجزاء من منطقة الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 15-42 كم/ساعة ، مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر، وستكون حالة البحر ما بين متوسط الموج الى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين، والبحر سيكون متوسط الموج.

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الكلمات المفتاحية

المملكة الأرصاد أمطار رعدية

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