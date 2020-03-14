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هدرسفيلد يحدد شرطا تعجيزيا لاستمرار رمضان صبحي مع الأهلي

السبت 14/مارس/2020 - 07:46 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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اشترط مسؤولو نادي هدرسفيلد الإنجليزي، الحصول على عائد مادي قوي من النادي الأهلي، للتنازل رسميًا عن خدمات رمضان صبحي نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ النادي الإنجليزي مسؤولو القلعة الحمراء، رغبتهم في الحصول على مبلغ 8 ملايين يورو من أجل التنازل عنه بصفة نهائية مع بداية الموسم الجديد.

فيما طلب هدرسفيلد، الحصول على مبلغ 3 ملايين يورو من أجل تجديد الإعارة لمدة موسم واحد جديد، حسب رغبة القلعة الحمراء لاستمرار اللاعب في التتش.

وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، استمرار اللاعب في صفوف الفريق نظرًا لأهميته كأحد العناصر الأساسية.

ويغيب رمضان صبحي حاليًا عن الفريق لما يقرب من شهرين، بسب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية، وعاد للمشاركة مؤخرًا في التدريبات الجماعية.

ويلعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي، حاليًا على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.
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