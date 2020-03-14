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عاجل.. وزير التعليم العالي يوجه رؤساء الجامعات ببدء تنفيذ خطة "التعليم عن بُعد" بالجامعات والمعاهد

السبت 14/مارس/2020 - 07:37 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من غد الأحد 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والمعاهد، ببدء تنفيذ خطة التعليم عن بُعد (Online learning) التى تم مناقشتها وإقرارها يوم الثلاثاء الماضي، لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بكافة الجامعات والمعاهد بنظام التعليم عن بُعد، بدءًا من غدٍ الأحد وطبقا للجداول المعدة سلفًا.

كما وجه الوزير بتوفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات لتمكينهم من استخدام المواقع الإلكترونية للجامعات والكليات ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب.

ويأتي هذا الإجراء منعًا للتجمعات الكبيرة لطلاب الجامعات والمعاهد؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، واستغلال هذه الفترة في زيادة تعقيم وتطهير كافة مباني ومنشأت الجامعات، إضافة إلى إزالة الآثار السلبية لموجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية.

وفوض وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بوضع جداول جديدة لحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين، تضمن تخفيف حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، بما يحقق منع الكثافات العددية من ناحية، مع تيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا وتيسير العمل بالجامعات من ناحية أخرى.

كما تشمل خطة تقديم المحاضرات إلكترونيًا طلاب مرحلة الدراسات العليا أيضًا خلال ذات الفترة.

ويستمر عقد المناقشات للرسائل العلمية التى تم تحديد مواعيد لها مسبقًا مع التوجيه بتخفيف أعداد الحضور لهذه المناقشات.
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